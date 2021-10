Stand: 01.10.2021 11:44 Uhr Stade: Heftige Explosion bei Geldautomaten-Sprengung

Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen in Stade einen Geldautomaten gesprengt. Nach Angaben eines Polizeisprechers soll die Detonation gegen 4.20 Uhr in weiten Teilen des Stadtgebiets zu hören gewesen sein. Anwohnende informierten die Beamten. Laut dem Sprecher berichteten Zeugen von einem Fahrzeug, dass sich nach der Explosion schnell entfernt habe. Es soll sich dabei um ein dunkles Audi-Coupé mit dem Kennzeichen EL für Emsland handeln. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb jedoch erfolglos. Ob die Täter Geld erbeuten konnten, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen. Der Schaden am Geldautomaten wird auf 50.000 Euro geschätzt.

VIDEO: Stade: Unbekannte sprengen Geldautomaten (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 01.10.2021 | 07:30 Uhr