Stand: 05.08.2024 15:21 Uhr Stade: Falschparker blockieren Straßen um den Fischmarkt

Die Polizei in Stade ruft Autofahrer zu mehr Rücksicht auf: Rund um den Stader Fischmarkt fallen immer wieder Falschparker auf, die zum Teil die Durchfahrt für andere Verkehrsteilnehmer behindern, beklagen die Beamten. Das habe in der Vergangenheit bereits dazu geführt, dass der Müll nicht abgeholt werden konnte - weil die Müllabfuhr nicht mehr durch die Straße kam. Am Sonntag musste die Polizei ein Fahrzeug mit einem Abschleppfahrzeug umsetzen lassen, weil nachfolgende Fahrzeuge nicht mehr vorbei passten. Sollte es in der dicht bebauten Innenstadt brennen oder zu einem Notfall kommen, könnten Einsatzkräfte die zugeparkten Straßen nicht befahren, so ein Sprecher.

