Stade: Eröffnung von Amazon-Verteilzentrum verzögert sich

Die Eröffnung des neuen Verteilzentrums in Stade von Amazon wird sich weiter verzögern. Das hat der Versandhändler NDR 1 Niedersachsen auf Anfrage bestätigt. Ursprünglich wollte Amazon das neue Zentrum mit 5.000 Quadratmetern bereits im Herbst vergangenen Jahres eröffnen. Warum das Auslieferzentrum noch immer nicht in Betrieb ist, bleibt unklar. Das Projekt sollte gerade für die Region ein wichtiger Impuls sein. Angekündigt waren 125 Arbeitsplätze vor Ort sowie weitere hundert neue Jobs für Fahrer. "Wir haben im Herbst vergangenen Jahres alle notwendigen Genehmigungen erteilt, so das Amazon den Betrieb aus unserer Sicht starten könnte" sagte Stades Stadtsprecher Stephan Voigt. Aktuell würde kein Austausch mit dem Onlinehändler stattfinden. Einen konkreten Termin, wann das Verteilzentrum an den Start gehen wird, ließ Amazon auf Anfrage offen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min