Stade: 20-Jähriger von Polizisten erschossen

Im Stader Ortsteil Bützfleth ist am Sonnabend ein 20 Jahre alter Mann in einer Flüchtlingsunterkunft von einem Polizisten erschossen worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Stade waren die Beamten gegen 19.45 Uhr zu einer Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus gerufen worden. Da der 20-Jährige der Polizei durch frühere Vorfälle bekannt sein soll, rückten die Beamten vorsorglich mit zwei Streifenwagen an.

Pfefferspray soll keine Wirkung gezeigt haben

Die Polizisten, die als erste am Tatort ankamen, hätten versucht, mit dem Mann durch ein offenes Fenster zu reden, worauf er nicht reagiert haben soll. Als der zweite Streifenwagen ankam, hat der Mann demnach zu einer Hantelstange gegriffen und die Beamten attackiert. Mehrere Polizisten versuchten den mutmaßlichen Angreifer mit Pfefferspray abzuschrecken, was aber keine Wirkung zeigte, so die Staatsanwaltschaft. Schließlich habe ein Beamter zur Waffe gegriffen und auf den Mann geschossen. Notärztin und Sanitäter konnten dem Schwerverletzten nicht mehr helfen, er starb kurze Zeit später an den Verletzungen. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, ermittelt die Polizei Cuxhaven nun gegen den Schützen. Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft sei zu prüfen, ob der Beamte den tödlichen Schuss in Notwehr abgegeben hat.

