Spielzeugwaffe im Gepäck: Mann löst Einsatz am Bahnhof aus

Ein 39-Jähriger hat am Montag einen Polizeieinsatz am Bahnhof in Uelzen ausgelöst. Laut Polizei war eine Zeugin bereits am Bahngleis in Bad Bodenteich auf den Mann aufmerksam geworden, weil er mit einer kleinen Waffe hantierte. Anschließend sei er in eine Regionalbahn nach Uelzen gestiegen und habe den vermeintlichen Revolver in seine Jackentasche gesteckt. Die Reisende habe sich bedroht gefühlt und die Polizei alarmiert, hieß es. Am Bahnhof in Uelzen haben Beamtinnen und Beamte der Landes- und Bundespolizei den Mann nach eigenen Angaben vorläufig festgenommen. Dabei wurden eine sogenannte Anscheinswaffe sowie ein Messer und eine Axt im Rucksack des Mannes entdeckt. Laut Polizei äußerte sich der 39-Jährige nicht dazu, warum er die Gegenstände dabei hatte. Die Polizei hat Anzeige gegen ihn erstattet und ihn wieder entlassen.

