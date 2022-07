Soltau: Häftling weiter auf Flucht - Mann gilt als gewalttätig Stand: 15.07.2022 17:11 Uhr Es mutet an wie eine Szene aus einem Film, hat sich aber im Heidekreis tatsächlich so ereignet: Ein Gefangener gibt beim Transport vor, auf die Toilette zu müssen - und flüchtet dann vor der Polizei.

Die Polizei fahndet weiter nach einem Gefangenen, der am Donnerstag bei einem Transport in Soltau im Heidekreis geflüchtet ist. Am Freitag veröffentlichten die Beamten ein Foto des Mannes, vor dem sie schon am Vortag gewarnt hatte. Er gilt als gewalttätig, schrieb die Polizei. Der 40 Jahre alte Mann war auf dem Weg von einem Gerichtstermin in Lüneburg zum Maßregelvollzug in Rehburg/Loccum. Er trug zum Zeitpunkt der Flucht in einen Wald laut Polizeibericht Handschellen. Die Ermittler gehen aber davon aus, dass er diese ablegen konnte, weil in der Nähe Handschellen gefunden worden.

Ministerium: Häftling war zu keinem Zeitpunkt unbeaufsichtigt

Der Häftling sei zu keinen Zeitpunkt unbeaufsichtigt gewesen, zwei Mitarbeiter hätten sich in unmittelbarer Nähe des Mannes aufgehalten und den Toilettenvorgang im Bereich des Soltauer Ortsteils Stübeckshorn begleitet, teilte eine Ministeriumssprecherin am Freitag auf Anfrage des NDR in Niedersachsen mit. Nach der gegenwärtigen Erkenntnislage sei kein Fehlverhalten des Personals erkennbar.

Polizei hofft auf Hinweise

Der 40-Jährige hat Wurzeln in Celle, ist 1,73 Meter groß, etwas rundlich und hat eine Glatze mit Haarkranz. Er hatte blaue Jeans und ein buntes Kurzarmhemd an. Hinweise zum Aufenthalt des Flüchtigen nimmt die Polizei Celle unter der Telefonnummer (05141) 27 72 15 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 15.07.2022 | 15:00 Uhr