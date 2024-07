Stand: 18.07.2024 12:49 Uhr Solarmodule im Wert von 20.000 Euro geklaut

Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in eine Lagerhalle in Regesbostel (Landkreis Harburg) eingebrochen. Sie sollen dort Solarmodule und Zubehör im Wert von 20.000 Euro gestohlen haben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach öffneten der oder die Täter das Tor der Lagerhalle im Sauensieker Weg und nutzten einen Gabelstapler. Mithilfe eines Transporters oder eines Autos mit Anhänger sollen sie die Module abtransportiert haben. Die Polizeiinspektion Harburg bittet unter der Telefonnummer (04181) 28 50 um Hinweise zum Vorfall.

