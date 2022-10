Stand: 14.10.2022 08:29 Uhr Skihalle trotz Energiekrise: "Snow Dome" bleibt geöffnet

Trotz der Energiekrise soll die Skihalle in Bispingen (Heidekreis) weiter in Betrieb bleiben. Man habe vorgesorgt und bis ins Jahr 2025 Strom zu einem fixen Preis eingekauft, sagte eine Sprecherin des "Snow Dome". Darüber hinaus versuche man über die Gebäudeleittechnik Einsparungen von bis zu 20 Prozent zu realisieren. Zudem seien Investitionen in Windkraft- und Photovoltaik-Anlagen vorgesehen. Die allgemeine Situation sei dennoch belastend für alle, so die Sprecherin. Der Bedarf der Halle an der A7 liegt nach früheren Angaben der Betreiber bei der Hälfte des Bedarfs des Berliner Luxushotels Adlon.

Weitere Informationen Skihalle, Spaßbad: Wie viel Energie darf Vergnügen kosten? Wirtschaftsforscherin Kemfert ruft energieintensive Anlagen auf, von fossilen auf erneuerbare Energien umzusteigen. (20.07.2022) mehr

Schlagwörter zu diesem Artikel Energiekrise