Sieben Einbrüche in einer Nacht: Kindergärten im Fokus der Täter

In der Nacht zu Donnerstag sind bisher unbekannte Täter gleich siebenmal in öffentliche Einrichtungen im Landkreis Stade eingebrochen. Die Täter brachen in Harsefeld eine Kita auf und stahlen nach Polizeiangaben einen Laptop und eine kleine Menge Bargeld. In den benachbarten Gemeinden Brest, Bargstedt, Sauensiek und Bliedersdorf wurden ebenfalls Kindergärten aufgebrochen. In Sauensiek sind Einbrecher außerdem in ein Gerätehaus der Feuerwehr eingedrungen. Die Polizei geht davon aus, dass die Einbrüche zusammenhängen. In den vergangenen Monaten gab es ähnliche Einbruchserien im Landkreis Stade. Wer Hinweise zu den Tätern oder dem Tathergang geben kann, kann sich unter der Telefonnummer (04141) 10 22 15 bei der Polizei melden.

