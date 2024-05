Einbrüche im Landkreis Stade: Polizei warnt Geschäftsinhaber Stand: 29.05.2024 09:11 Uhr In der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten (Landkreis Stade) hat es zwischen Montag und Dienstag wieder Einbrüche gegeben. Gleich dreimal überfielen Täter Bäckereifilialen und Vereinsräume.

Zunächst brachen die Täter die Hintertür einer Bäckereifiliale an der Hauptstraße in Himmelpforten auf und nahmen eine kleine Summe Bargeld mit, wie die Polizei mitteilte. Anschließend seien sie in eine weitere Filiale an der Marktstraße eingebrochen und hätten auch hier nach brauchbarem Diebesgut gesucht. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf jeweils etwa 1.000 Euro.

Burweg: Dritter Einbruch bei Feuerwehr und Schützenverein

Zum dritten Einbruch sei es im Nachbarort Burweg in der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten gekommen. Die Täter brachen nach Angaben der Polizei ein Fenster des gemeinsam genutzten Gebäudes der Freiwilligen Feuerwehr und des Schützenvereins auf. Aus den Räumen der Feuerwehr hätten sie eine Kettensäge, aus den Räumen des Schützenvereins eine kleine Summe Bargeld, Getränkeflaschen und einen Reisekoffer gestohlen. Hinweise zu den drei Einbrüchen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (04144) 60 60 80 entgegen.

Mindestens 50 Einbrüche: Polizei verstärkt Streife in Samtgemeinde

Die aktuellen Einbrüche reihen sich in eine Serie ein, die schon seit Monaten anhält, sagte ein Sprecher der Polizei. Mindestens 50 Taten zählt die Polizei mittlerweile in der Samtgemeinde. Die Ermittler raten Geschäftsinhabern und Vereinsvorständen, Alarmanlagen zu installieren und wertvolle Dinge so zu lagern, dass sie von außen nicht sichtbar sind. Außerdem fährt die Polizei nach eigenen Angaben nun nachts verstärkt Streife in der Samtgemeinde.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 29.05.2024 | 06:30 Uhr