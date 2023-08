Stand: 28.08.2023 08:45 Uhr Sexuelle Handlungen an Pony? - Wildkamera filmt die Tat

Die Polizei im Landkreis Harburg sucht einen Mann, der sich in der Nacht zu Freitag auf einer Weide in Maschen an einem Pferd zu schaffen gemacht hat. Vermutlich habe es sich um eine sexuell motivierte Tat gehandelt, sagte ein Sprecher am Montag. Es gebe Aufnahmen einer Wildkamera. Die wertet die Polizei derzeit aus. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Tier nicht verletzt. Die Pferdebesitzer haben Anzeige erstattet. In den vergangenen Monaten haben immer wieder Unbekannte Pferde auf Weiden verletzt oder getötet. Im Juli wurde in Toppenstedt eine tote Stute gefunden. Weitere Fälle gab es in Seevetal-Horst und Winsen/Pattensen. Die Polizei ermittelt.

Weitere Informationen Mehrere Pferde mit Kopfverletzungen entdeckt - Polizei ermittelt Die Polizei schließt nicht aus, dass die Tiere im Landkreis Harburg vorsätzlich verletzt wurden und prüft einen Zusammenhang. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: N-JOY | Regional Lüneburg | 28.08.2023 | 06:30 Uhr