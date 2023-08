Stand: 17.08.2023 15:03 Uhr Mehrere Pferde mit Kopfverletzungen entdeckt - Polizei ermittelt

Im Landkreis Harburg ermittelt die Polizei wegen mehrerer verletzter Pferde. Eine Stute wurde zudem tot auf einer Weide gefunden. Die Polizei schließt nicht aus, dass alle Tiere vorsätzlich verletzt wurden und prüft einen möglichen Zusammenhang. Die verendete Stute war am Donnerstag in Toppenstedt auf einer Weide entdeckt worden. Offensichtlich starb das Tier an einer schweren Kopfverletzung. Wie diese entstand, ist unklar. Auf derselben Weide war laut Polizei bereits am 10. August bei einer anderen Stute eine Kopfverletzung festgestellt worden. Auch hier ist die Ursache ungeklärt. Wie die Polizei mitteilt, wurde bereits am 27. Juli eine Stute in Seevetal-Horst am rechten Auge verletzt. Außerdem erlitt in der Nacht vom 27. auf den 28. Juli eine Stute auf einer Koppel in Winsen/Pattensen offenbar eine Stichverletzung in der Brust. Die Polizei ermittelt in allen Fällen, hat aber noch keine Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge. Mögliche Zeugen können sich unter der Telefonnummer (04171) 796 - 0 bei der Polizei in Winsen melden.

