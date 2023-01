Stand: 27.01.2023 16:02 Uhr Seniorin übergibt mehrere zehntausend Euro an Betrügerin

Es passiert immer wieder: Ältere Mitmenschen händigen Betrügern nach einem Schockanruf große Mengen Bargeld oder andere Wertsachen aus. Am Donnerstag übergab eine über 80-jährige Frau aus Lüneburg mehrere zehntausend Euro an eine rund 30 Jahre alte Betrügerin. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte die Seniorin zuvor einen Anruf erhalten. Im Gespräch teilte ihr der Anrufer mit, dass der Ehemann der Seniorin angeblich bei einem Verkehrsunfall einen Menschen totgefahren habe. Jetzt sei eine Kaution vonnöten. Laut Polizei war das im Raum Lüneburg einer von vielen Schockanrufen. Allein am Donnerstag meldeten nach einem Aufruf der Ermittler mehr als 40 Betroffene aus dem Raum Lüneburg einen Anruf mit ähnlicher Betrugsmasche. Die Polizei weist in noch einmal darauf hin: nach Anrufen fremder Personen solle man keinesfalls Geld an diese übergeben, sondern die Polizei verständigen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 27.01.2023 | 11:30 Uhr