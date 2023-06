Stand: 06.06.2023 08:19 Uhr Seltener Schmetterling im Landkreis Stade entdeckt

Im Landkreis Stade ist ein seltener Schmetterling beobachtet worden. Im Naturschutzgebiet Barger Heide haben Mitarbeiter des Kreis-Naturschutzamtes den Wegerich-Scheckenfalter entdeckt. Diese Art war früher in Niedersachsen recht häufig. Aber der Verlust von wenig genutzten, artenreichen Weiden und die immer intensivere Grünlandnutzung hätten zum Verschwinden der Art geführt, sagt Amtsleiter Uwe Andreas. Dass der Wegerich-Scheckenfalter nun beobachtet worden sei, zeige, wie wichtig Schutzgebiete als Rückzugsräume für seltene Insektenarten seien. Andreas hofft, dass der Schmetterling einen Partner findet und sich so eine kleine Population in der Barger Heide entwickelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 06.06.2023 | 07:30 Uhr