Stand: 22.08.2022 09:37 Uhr Selsingen: 20-Jährige bei Autounfall schwer verletzt

Eine 20 Jahre alte Autofahrerin hat sich bei einem Unfall in Selsingen im Landkreis Rotenburg (Wümme) schwere Verletzungen zugezogen. Nach Erkenntnissen der Polizei war die junge Frau am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Sie stieß gegen einen Baum. Ein Rettungswagen brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus in Rotenburg. Die 20-Jährige habe angegeben, unter Alkoholeinfluss gefahren zu sein, so die Polizei. Sie musste eine Blutprobe abgeben. Die Ermittler schätzen den Schaden auf 10.000 Euro.

