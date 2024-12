Stand: 11.12.2024 17:47 Uhr Segelboot aus dem Wendland rettet Elfjährige vor dem Ertrinken

Die Besatzung eines Bootes "Trotamar III" aus dem Wendland hat in der Nacht zu Mittwoch nach eigenen Angaben vor der italienischen Insel Lampedusa die wohl einzige Überlebende eines vor drei Tagen gesunkenen Metallbootes gerettet. Das elfjährige Mädchen aus Sierra Leone habe mit zwei improvisierten Rettungsringen aus luftgefüllten Reifenschläuchen und einer einfachen Rettungsweste im Wasser getrieben, teilte das "Compass-Collective" aus Clenze (Landkreis Lüchow-Dannenberg) mit. Das Kind habe weder Trinkwasser noch Essen bei sich gehabt und sei unterkühlt, aber ansprechbar und orientiert gewesen. An Bord wurde das Mädchen den Angaben zufolge umsorgt und dann an den Rettungsdienst auf Lampedusa übergeben.

