Stand: 28.04.2023 15:29 Uhr Sechsstelliger Schaden nach Explosion in Biogasanlage

Am Freitagmorgen ist es bei Wartungsarbeiten in einer Biogasanlage in Ebstorf (Landkreis Uelzen) zu einer Explosion mit anschließendem Feuer gekommen. Durch die Druckwelle wurde der Betondeckel eines Biogasbehälters angehoben und beschädigt. Nach Angaben eines Polizeisprechers hielten sich zu diesem Zeitpunkt fünf Personen in der Nähe des Behälters auf. Sie blieben unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehr als 100.000 Euro. Sie hat Ermittlungen zur Ursache des Unglücks eingeleitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 28.04.2023 | 15:00 Uhr