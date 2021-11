Stand: 16.11.2021 09:43 Uhr Sechs positive Corona-Tests nach Barbesuch in Lüneburg

Nach mehreren bestätigten Corona-Infektionen in einer Lüneburger Bar bittet der Landkreis um Mithilfe bei der Kontaktnachverfolgung. Alle, die am 6. November in der Havn Bar am Stintmarkt waren, sollten besonders aufmerksam auf mögliche Symptome achten. Sechs Personen seien nach dem Barbesuch positiv getestet worden. Es sei wahrscheinlich, dass sich die Gäste in der Bar gegenseitig angesteckt hätten, so eine Sprecherin.

