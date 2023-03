Stand: 30.03.2023 18:44 Uhr Sechs Verletzte bei Autounfall im Landkreis Harburg

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit sechs verletzten Menschen ist es am Mittwoch in Buchholz (Landkreis Harburg) gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte eine 34-jährige Autofahrerin beim Abbiegen ein entgegenkommendes Fahrzeug der Marke BMW übersehen. Beim Frontalzusammenstoß wurden die 48-jährige BMW-Fahrerin sowie zwei Mitfahrerinnen verletzt. Die 34-jährige Unfallverursacherin wurde ebenso verletzt wie zwei Kinder im Alter von drei und sieben. Alle Verletzten mussten nach Polizeiangaben in umliegenden Krankenhäusern versorgt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 31.03.2023 | 06:30 Uhr