Stand: 18.06.2024 12:27 Uhr Schwarz, Lila, Gold: Unbekannte haben es auf Blitzer abgesehen

Im Landkreis Harburg wird ein Blitzer an der Bundesstraße 75 in Trelde seit Wochen immer wieder bunt angesprüht. Nach Angaben einer Sprecherin haben Unbekannte die Blitzersäule seit Mitte Mai viermal beschmiert: Zunächst wurde die komplette Säule über Nacht schwarz angemalt, rund eine Woche später dann lila, danach in Orange. Vor einigen Tagen kam dann noch Gold dazu. Anwohnerinnen und Anwohner ärgere das, so die Sprecherin: In dem Bereich seien viele Autos zu schnell und gleichzeitig viele Schulkinder unterwegs. Nach jeder Farbattacke säuberten Beschäftigte des Landkreises das Gerät. Die Kosten für die Behörde seien mit weniger als 200 Euro bislang minimal. Das Gerät sei weiter voll funktionsfähig. Allerdings ist sein Gehäuse inzwischen kunterbunt - und für Autofahrerinnen und Autofahrer dadurch deutlich besser zu sehen. Laut Sprecherin ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung.

