Stand: 23.08.2021 12:37 Uhr Schüsse fallen bei Streit in Gaststätte

Bei einem Polizeieinsatz in einer Gaststätte in Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg) sind Schüsse gefallen. Das berichtet die Polizei. Demnach wurden die Beamten in der Nacht zu Sonntag gerufen, weil es zu einem größeren Streit zwischen Gästen gekommen war. Dabei wurde ein 38-Jähriger verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Als die Polizei vor Ort eintraf, wurden aus einer Gruppe heraus mehrere Schüsse mit einer Pistole abgegeben - verletzt wurde niemand. Unmittelbar danach zerstreute sich die Gruppe. Zahlreiche Streifenwagen wurden daraufhin losgeschickt, um nach den Beteiligten zu suchen. Am Tatort stellten die Beamten eine Schusswaffe sicher, außerdem fanden sich in einem Werbeschild Einschusslöcher. Die Kriminalpolizei sucht jetzt nach Zeugen.

