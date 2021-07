Stand: 19.07.2021 08:55 Uhr Schüsse auf 20-Jährigen in Rotenburg: Prozess in Verden

Nach einer gefährlichen Körperverletzung an einer Autowaschanlage in Rotenburg sorgte Mitte Januar für Aufsehen: Dabei hatte ein 19-Jähriger auf einen 20-Jährigen geschossen. Der musste notoperiert werden. Heute beginnt der Prozess gegen den mutmaßlichen Schützen vor dem Landgericht Verden. Versuchten Mord sieht die Anklage nicht. Die Schüsse auf den 20-Jährigen seien aus kurzer Distanz abgegeben worden, so die Anklage. Wenn der Schütze sein Opfer hätte töten wollen, wäre das unter diesen Umständen gelungen. Bis September sind zehn Verhandlungstage angesetzt.

Weitere Informationen Anklage nach Schießerei an Waschanlage in Rotenburg Ein 20-Jähriger war im Januar in Rotenburg/Wümme an einer Autowaschanlage angeschossen und schwer verletzt worden. (28.05.2021) mehr

