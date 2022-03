Stand: 16.03.2022 15:02 Uhr Schlag gegen Clankriminalität: Polizei nimmt Einbrecher fest

Der Polizei in Bad Fallingbostel (Heidekreis) ist ein weiterer Schlag gegen die Clankriminalität gelungen. Dabei wurde der mutmaßliche Haupttäter einer Einbrecherbande festgenommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bereits am Dienstag hatten Beamte in Bad Fallingbostel Wohnungen durchsucht. Zeitgleich war die Polizei in Wietze, Hamburg-Harburg und Hildesheim im Einsatz. Zu der Bande gehören acht Beschuldigte, die vor allem für Einbruchsdiebstähle bei Firmen verantwortlich sein sollen. Seit Herbst wurde gegen die Bande ermittelt.

