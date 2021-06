Stand: 10.06.2021 09:36 Uhr Schifffahrtsamt warnt vor dem Baden in Kanälen

Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt weist auf das Badeverbot in weiten Teilen von Kanälen hin. Bei dem guten Wetter befürchtet die Behörde unter anderem auf dem Elbe-Seitenkanal Schwimmer und Steh-Paddler. Beides sei nicht nur verboten, sondern auch sehr gefährlich, so das Amt. In Kanälen gebe es gefährliche Strömungen, die oberflächlich nicht erkannt werden könnten. Zudem könnten Schiffsführer nicht gut sehen, ob sich Personen im Wasser befinden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 10.06.2021 | 09:30 Uhr