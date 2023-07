Sandbank wird weggebaggert - Elb-Fähre soll bald wieder fahren Stand: 25.07.2023 15:36 Uhr Pendler, die im Landkreis Lüneburg die Elbe queren wollen, haben es derzeit schwer: Zwischen Bleckede und Neu Bleckede kann die Fähre wegen einer Sandbank nicht fahren. Der Sand wird nun abgetragen.

Der Landkreis will, dass die Fähre schnellstmöglich wieder fahren kann. Deshalb haben bereits am vergangenen Mittwoch, einen Tag nach einem Termin der Behörden vor Ort, die Baggerarbeiten begonnen. Dabei geht es konkret um eine Sandbank auf der Ostseite des Flusses. Sie verhindert, dass die Fähre durch die Fahrrinne kommt. Dazu kommt der extrem niedrige Wasserstand des Flusses - nur gut 20 Zentimeter sei das Wasser an der flachsten Stelle, so ein Sprecher. Wichtig sei dem Landkreis, dass beim Baggern die Natur so wenig wie möglich geschädigt werde. Dafür habe man auch Naturschutz-Experten hinzugezogen. Die Kosten der Arbeiten schätzt der Landkreis auf einen fünfstelligen Betrag.

Wann kann die Fähre den Betrieb wieder aufnehmen?

Der Landkreis schätzt, dass die Arbeiten etwa zwei Wochen dauern werden. Spätestens zum Schuljahresbeginn soll die Fähre wieder fahren können. Die Stadt Bleckede und die Fährbetreiber begrüßen die schnelle Reaktion des Landkreises. Es sei für alle eine Erleichterung, wenn die Fähre wieder fährt, sagte eine Stadtsprecherin dem NDR Niedersachsen. Es kann aber laut den Experten durchaus sein, dass das Sandbank-Problem in den kommenden Jahren erneut auftaucht.

