Stand: 31.07.2024 09:21 Uhr Rundballenpresse brennt ab: Landwirt rettet sich und Traktor

Auf einem Feld in Kutenholz (Landkreis Stade) ist am Dienstagabend eine Rundballenpresse in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei gelang es dem 59-jährigen Fahrer des Traktors noch, seine Zugmaschine abzukuppeln und aus dem Gefahrenbereich zu fahren. Er habe sofort die Feuerwehr alarmiert. Trotz des schnellen Einsatzes sei die Maschine aber vollständig ausgebrannt. Es sei niemand verletzt worden. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere zehntausend Euro. Die Brandursache ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 31.07.2024 | 08:30 Uhr