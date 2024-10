Stand: 07.10.2024 08:32 Uhr Rotenburg: Streit zwischen zwei Großfamilien eskaliert

Mutmaßlich wegen der Beziehung einer jungen Frau ist am Sonntagnachmittag ein Streit zwischen zwei Großfamilien aus dem Landkreis Rotenburg eskaliert. Nach Angaben der Polizei haben dabei zwei Beteiligte Schnittverletzungen an den Händen erlitten. Außerdem soll mit Schreckschusswaffen geschossen worden sein, hieß es. Die genauen Hintergründe des Streits sind laut Polizei noch unklar. Man gehe davon aus, dass sich die junge Frau einige Tage nicht bei ihrer Familie gemeldet hatte. Ihre Familie aus Visselhövede habe sich wohl deshalb auf den Weg nach Rotenburg gemacht, so die Ermittler. Dort sei es dann zur Auseinandersetzung zwischen den beiden Großfamilien gekommen. Eine Einsatzhundertschaft, die sich auf dem Rückweg von einem Fußballspiel befand, wurde zur Verstärkung geschickt. Gegen mehrere beteiligte Personen hat die Polizei Strafverfahren eingeleitet.

