Rotenburg: Salzsäure auf Parkplatz an A1 ausgelaufen

Im Kreis Rotenburg an der A1 ist bei einem Gefahrguttransporter auf dem Autobahnparkplatz Glindbusch in Fahrtrichtung Bremen nahe der Anschlussstelle Bockel Salzsäure ausgelaufen. Der Laster aus Skandinavien hatte 25 Tonnen Salzsäure geladen. Gefahr für Autofahrer oder Anwohner besteht nicht, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Parkplatz an der A1 ist gesperrt

Den Angaben zufolge ist aus einem Ventil Salzsäure ausgetreten. Das Leck hatte der Fahrer des Transporters gestern Abend der Feuerwehr gemeldet, nachdem ein anderer LKW-Fahrer ihn darauf aufmerksam gemacht hatte. 130 Feuerwehleute unter anderem aus Elsdorf, Zeven, Sittensen und Rotenburg sind im Einsatz. Eine Spezialeinheit aus Hamburg soll nun prüfen, wieviel Säure ausgelaufen ist. Danach soll die Chemikalie in einen anderen Gefahrguttransporter umgefüllt werden, so der Sprecher. Der Parkplatz Glindbusch an der A1 ist gesperrt. Der Verkehr auf der Autobahn ist laut Feuerwehr nicht betroffen.

