Rotenburg: Kinderschutzambulanz wird eingeweiht

In Rotenburg (Wümme) wird am Mittwoch eine neue Kinderschutzambulanz eröffnet. Die Klinik soll Kindern und Jugendlichen helfen, die Gewalt erfahren haben und ihnen medizinische und psycholgische Unterstützung bieten. Das teilte das niedersächsische Sozialministerium mit. Außerdem soll die Einrichtung auch dabei helfen, zu erkennen, ob Kinder und Jugendliche gefährdet sein könnten. Die Klinik wird offiziell vom niedersächsischen Sozialminister Andreas Philippi (SPD) eröffnet. Er wird dabei einen Förderbescheid in Höhe von 50.000 Euro übergeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 02.08.2023 | 08:30 Uhr