Rotenburg: Gab es sexuelle Übergriffe in Pflegeheim? Stand: 21.12.2021 08:02 Uhr Schwere Vorwürfe bei Agaplesion im Landkreis Rotenburg: Ein Pfleger soll in einem Seniorenheim in Rotenburg Pflegeschülerinnen sexuell belästigt und Gewalt gegen Bewohner ausgeübt haben.

Die "Kreiszeitung" berichtet am Dienstag über den Fall und ein Schreiben des Unternehmens an die Angehörigen der Bewohnerinnen und Bewohner. Darin heißt es demnach, es gebe begründeten Verdacht der sexuellen Gewalt gegen mehrere Schülerinnen und des groben Verhaltens in der Pflege. Am 6. Dezember habe das Unternehmen dem Pfleger fristlos gekündigt.

Verdacht erhärtet sich - Kündigung

Ende November hatten sich dem Bericht zufolge zwei Pflegeschülerinnen Lehrkräften offenbart und dem Pfleger sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Die Pflegeschule informierte das Heim, das den Beschuldigten vorübergehend freistellte. Als sich der Verdacht erhärtete, feuerte das Heim den Mann. Wegen des Verdachts von grobem Verhalten gegenüber Bewohnern ermittele die Polizei.

