Stand: 06.09.2021 10:03 Uhr Rinder können bei Stallbrand in Sottrum gerettet werden

In Sottrum im Landkreis Rotenburg ist eine als Rinderstall genutzte alte Scheune komplett niedergebrannt. Laut Polizei konnten aber alle Tiere gerettet werden. In ersten Angaben war von 15 toten Rindern die Rede. Das mehr als 100 Jahre alte Gebäude hatte in der Nacht zum Montag Feuer gefangen - die Ursache ist noch unklar. Der Landwirt erlitt eine Rauchgasvergiftung, als er seine Tiere rettete, und musste ambulant versorgt werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 06.09.2021 | 07:30 Uhr