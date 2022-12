Stand: 22.12.2022 13:31 Uhr Rheinmetall in Unterlüß repariert defekte Schützenpanzer

Die defekten Schützenpanzer Puma der Bundeswehr sollen unter anderem in Unterlüß (Landkreis Celle) binnen drei Wochen repariert werden. Das hat der Rüstungshersteller Rheinmetall angekündigt. Zusätzlich sei geschultes Personal zu den entsprechenden Bundeswehrstandorten geschickt worden, teilte ein Sprecher mit. Der Schützenpanzer Puma von Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann hatte in den vergangenen Tagen für Schlagzeilen gesorgt. Bei einer Übung in der Lüneburger Heide waren alle 18 Fahrzeuge der Baureihe ausgefallen. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte daraufhin gedroht, den Puma auszumustern, sollte die Industrie die Panzer nicht schnell wieder instand setzen. Laufende Bestellungen des Waffensystems wurden gestoppt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundeswehr