Stand: 04.05.2024 11:00 Uhr Motorradfahrer verliert Helm bei Unfall - und stirbt

Bei einem Unfall in Uelzen ist am Freitagabend ein Motorradfahrer gestorben. Dies teilte die Polizei am Samstag mit. Den Angaben zufolge war der 32-Jährige zusammen mit einem 23-Jährigen mit "nicht angepasster Geschwindigkeit" durch einen Kreisverkehr gefahren und von der Straße abgekommen. Das Motorrad prallte gegen ein geparktes Auto, einen Baum und einen weiteren Wagen. Durch den Aufprall habe der Fahrer seinen Helm verloren. Er starb an der Unfallstelle. Der 23-jährige Beifahrer wurde leicht verletzt.

