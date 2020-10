Stand: 08.10.2020 07:41 Uhr Razzia beim DFB - auch im Haus von Grindel in Rotenburg

Im Rahmen der Razzien von Steuerfahndern beim Deutschen Fußball-Bund ist offenbar am Mittwoch auch das Privathaus des früheren Funktionärs Reinhard Grindel in Rotenburg durchsucht worden. Das berichtet unter anderem die örtliche "Kreiszeitung". Grindel selbst habe sich derweil in Berlin aufgehalten. Bei den Razzien in der Frankfurter DFB-Zentrale und in sechs Privathäusern geht es um mögliche Steuerhinterziehung bei den Einnahmen aus der Bandenwerbung. Grindel war im betreffenden Zeitraum Schatzmeister beim DFB und später DFB-Präsident.

Links Verdacht der Steuerhinterziehung: Durchsuchungen beim DFB Einnahmen aus der Bandenwerbung bei Länderspielen sollen bewusst nicht richtig angegeben worden sein. extern

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 08.10.2020 | 06:30 Uhr