Stand: 10.01.2025 08:16 Uhr Rauch im Wohngebiet: Feuerwehr muss Mobilheim löschen

Am Donnerstagabend mussten die Feuerwehren der Samtgemeinde Hollenstedt (Landkreis Harburg) zu einem brennenden Mobilheim nach Drestedt ausrücken. Das Feuer war von Anwohnerinnen und Anwohnern gemeldet worden, weil es in dem Wohngebiet stark geraucht hatte. Die Einsatzkräfte konnten nach eigenen Angaben verhindern, dass der Brand durch Funkenflug auf ein angrenzendes Wohnhaus übergriff. Das Mobilheim war zum Zeitpunkt des Feuers unbewohnt, verletzt wurde niemand. Es brannte komplett nieder. Was den Brand ausgelöst hat, muss die Polizei noch herausfinden.

