Stand: 05.06.2024 08:56 Uhr Raser auf B73 erwischt: Fast 100 Stundenkilometer zu schnell

Die Polizei hat am Dienstagabend in einer 70er-Zone auf der B73 zwischen Stade und Düdenbüttel (Landkreis Stade) die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge kontrolliert. Dabei erwischten die Beamten sechs Autos mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit - gegen die Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Der Spitzenreiter war mit 167 Stundenkilometern unterwegs, das sind 97 zu viel. Er muss sich nun auf ein Bußgeld von 700 Euro, drei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot einstellen.

