Stand: 31.03.2021 12:37 Uhr Randalierer aus Uelzen bekommt Bewährungsstrafe

Ein Mann aus Uelzen hat in den vergangenen zwei Jahren Passanten und Polizisten angegriffen und diese übel beleidigt. Jetzt ist der 50-Jährige wegen vorsätzlicher Körperverletzung, Beleidigung, Sachbeschädigung und Missbrauch von Notrufen in 13 Fällen vom Uelzener Amtsgericht verurteilt worden, wie der NDR in Niedersachsen berichtet. Er erhielt zehn Monate Haft auf Bewährung und muss eine Verhaltenstherapie machen.

