Stand: 14.08.2022 12:50 Uhr Rätzlingen: Betrunkener Autofahrer flüchtet nach Überschlag

Im Landkreis Uelzen ist am Sonntagmorgen auf der K50 zwischen Rätzlingen und Riestedt ein alkoholisierter Autofahrer verunglückt. Nach Angaben der Polizei hatten Zeugen gegen 7 Uhr auf einem Acker einen völlig zerstörten Pkw entdeckt, der sich offensichtlich überschlagen hatte. Als Polizisten an der Unfallstelle eintrafen, war der Fahrer des Wagens verschwunden. Er wurde später von zwei Beamten in Stoetze entdeckt. Dabei wurde den Angaben zufolge festgestellt, dass der 60-Jährige nicht nur 0,6 Promille Alkohol im Blut hatte, sondern auch keinen Führerschein besitzt. Den Mann erwarten laut Polizei nun mehrere Strafverfahren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.08.2022 | 14:00 Uhr