Stand: 20.01.2024 10:26 Uhr Rätselhafte Krankheitswelle in Kita in Winsen wohl aufgeklärt

Nach der Krankheitswelle in einer Kita in Winsen (Aller) gehen die Behörden davon aus, dass Noroviren diese ausgelöst haben. Die Viren seien in Stuhlproben von erkrankten Kindern nachgewiesen worden, teilte der Landkreis Celle am Freitag mit. In Proben vom Trinkwasser sowie von in der Kita verzehrten Lebensmitteln seien dagegen keine Rückstände entdeckt worden. "Alle Untersuchungsergebnisse und Befunde deuten darauf hin, dass es sich um ein infektiöses Krankheitsgeschehen gehandelt hat", hieß es in einer Mitteilung. In der Kita waren Mitte Januar insgesamt 76 Kinder erkrankt. Sie litten hauptsächlich an Erbrechen und Durchfall. Noroviren lösen Magen- und Darmerkrankungen aus.

