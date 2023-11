Stand: 08.11.2023 11:10 Uhr Prozessauftakt: Taschendieb soll 28.000 Euro erbeutet haben

Ein 40-jähriger Mann aus Hamburg muss sich am Mittwoch vor dem Amtsgericht Uelzen verantworten. Er soll älteren Damen beim Einkaufen die Brieftaschen gestohlen und dadurch einen Schaden von mehr als 28.000 Euro verursacht haben. Laut Anklage hatte der Mann in manchen der gestohlenen Brieftaschen nicht nur Geld gefunden, sondern auch Bankkarten samt zugehöriger PIN. Damit hob er dann weiteres Geld ab, so der Vorwurf. Es gibt mehr als ein Dutzend Tatorte in den Landkreisen Uelzen, Lüchow-Dannenberg und Stade - darunter Bad Bevensen, Bad Bodenteich, Bleckede, Dannenberg und Drochtersen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 08.11.2023 | 08:30 Uhr