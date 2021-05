Stand: 03.05.2021 17:26 Uhr Prozess um Doppelmord: Lebenslange Haft gefordert

Im Prozess unter anderem wegen Mordes und versuchten Mordes vor dem Landgericht Lüneburg fordert die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Freiheitsstrafe für den Angeklagten. Dies teilte eine Gerichtssprecherin am Montag mit. Der 20-jährige Mann soll im vergangenen Juli ein Ehepaar in Neuenkirchen im Heidekreis getötet und eine weitere Frau lebensgefährlich verletzt haben. In ihrem Plädoyer forderte die Staatsanwaltschaft außerdem, dass die besondere Schwere der Schuld festgestellt werden müsse. Der Verteidiger des Angeklagten hat in dem Indizienprozess den Angaben zufolge auf Freispruch plädiert - nur der Verstoß gegen das Waffengesetz müsse danach geahndet werden. Sollten keine weiteren Anträge in dem Prozess eingehen, soll das Urteil voraussichtlich am 19. Mai fallen.

Weitere Informationen Mordprozess: Drohungen gegen Angeklagten? Es soll Droh-Nachrichten über soziale Netzwerke gegeben haben. Der 20-Jährige soll ein Ehepaar getötet haben. (05.02.2021) mehr

