Stand: 19.11.2020 20:32 Uhr Protest am Milchkontor: 500 Trecker in Bremen unterwegs

Hunderte Landwirte aus dem Nordwesten Niedersachsens haben am Donnerstag in Bremen protestiert. Auf Initiative des Aktionsbündnisses "Land schafft Verbindung" hatten sie sich am Morgen mit ihren Traktoren in Elsdorf (Landkreis Rotenburg) auf den Weg in die Hansestadt gemacht. Am Deutschen Milchkontor (DMK), einer der größten Molkereien bundesweit, demonstrierten sie gemeinsam für höhere Preise. Ein Polizeisprecher sprach von mehr als 500 Traktoren, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Erwartet worden waren 200. Der Demonstrationszug sei 16 Kilometer lang gewesen, so der Sprecher.

