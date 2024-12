Stand: 21.12.2024 10:39 Uhr Polizist bei Unfallaufnahme angefahren und schwer verletzt

Ein 27-jähriger Polizist ist am Freitag in Stelle (Landkreis Harburg) von einem Auto angefahren worden. Laut Polizei war der Beamte gegen 16.30 Uhr dabei, einen vorangegangenen Verkehrsunfall aufzunehmen, als er von einem 84-jährigen Autofahrer erfasst wurde. Der Beamte erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 84-Jährige blieb unverletzt. Er war laut Polizei am vorherigen Unfall nicht beteiligt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

VIDEO: Stelle: Polizist wird bei Unfallaufnahme angefahren (1 Min)

