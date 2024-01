Stand: 11.01.2024 17:12 Uhr Polizei sucht nach vermisstem Michael F. aus Hitzacker

Die Polizei sucht nach dem 43-jährigen Michael F. aus Hitzacker (Landkreis Lüchow-Dannenberg) und bittet dabei um Hinweise aus der Bevölkerung. Am frühen Dienstagabend habe der Mann seinen Wohnort in einem silbernen Peugeot 307 in unbekannte Richtung verlassen, teilten die Beamten am Donnerstag mit. Das Kennzeichen seines Wagens beginnt mit den Buchstaben SAW für Salzwedel in Sachsen-Anhalt. Die Polizei leitete eine Fahndung ein. Wer Hinweise zu dem Vermissten oder zu dem Auto geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Lüchow unter der Telefonnummer (05841) 122-0 zu melden.

