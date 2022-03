Stand: 16.03.2022 12:57 Uhr Polizei schießt auf bewaffneten 87-Jährigen

Polizisten haben am Mittwochvormittag in Lüneburg auf einen Mann geschossen und den 87-Jährigen dabei verletzt. Laut den Beamten hatte der Mann zuvor auf einem Grundstück im Stadtteil Zeltberg seine Ex-Partnerin und weitere Bewohner bedroht. Diese riefen die Polizei, die mit Einsatzkräften anrückte, die auf Bedrohungslagen spezialisiert sind. Auch ihnen drohte der ältere Mann, in dem er mit seinem Gewehr auf die Beamten zielte. Diese schossen zuerst und verletzten den Rentner am Oberschenkel. Er soll nicht ins Lebensgefahr schweben. Weitere Verletzte gab es bei der Aktion nicht.

