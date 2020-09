Stand: 15.09.2020 09:12 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Polizei nimmt Mann nach Hitlergruß in Gewahrsam

Die Polizei in Rotenburg hat am Montagabend einen betrunkenen 53-Jährigen in Gewahrsam genommen, der durch laute "Heil Hitler"-Rufe aufgefallen war. Nach Angaben eines Sprechers soll er außerdem den Hitlergruß gezeigt und mit Glasflaschen geworfen haben. Polizeibeamte griffen den Mann daraufhin auf und brachten ihn in einer Gewahrsamszelle. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,3 Promille.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 15.09.2020 | 10:30 Uhr