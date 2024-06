Stand: 20.06.2024 08:33 Uhr Polizei kann Einbruchsserie in Visselhövede aufklären

Die Polizei hat eine Einbruchserie in Visselhövede (Landkreis Rotenburg) aufgeklärt. Auf die Spur des mutmaßlichen Täters kamen die Ermittler laut einem Sprecher durch einen Tankstellen-Einbruch. In der Nacht zu Dienstag hatte eine Person Tabakwaren aus einem provisorischen Verkaufscontainer gestohlen. Die Ermittlungen führten die Beamten zu einem jungen Mann. Bei der Durchsuchung seines Zimmers wurde die Beute dieser und weiterer Taten gefunden. Außerdem entdeckten die Beamten einen Hydrantenschlüssel. Auch dieses Werkzeug dürfte aus einer Straftat stammen, die vermutlich noch nicht angezeigt wurde, so der Sprecher. Der Inhaber des Schlüsels wird gebeten, sich bei der Polizei Rotenburg unter der Telefonnummer (04261) 947-0 melden.

