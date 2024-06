Polizei-Spezialkräfte stoppen Auto mit mutmaßlichen Drogenhändlern Stand: 30.06.2024 11:40 Uhr Die Polizei Stade hat bei einem Großeinsatz sechs mutmaßliche Mitglieder einer Drogenhändler-Bande festgenommen. Die Ermittler durchsuchten mehrere Wohnungen und stellten Drogen und Bargeld sicher.

Vier der sechs Festgenommenen sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte. Die Festnahmen erfolgten demnach bereits am Freitag in Stade sowie in Hamburg. Mehr als 80 Einsatzkräfte, darunter das Mobile Einsatzkommando (MEK) der Polizei Niedersachsen, waren den Angaben zufolge beteiligt.

Spezialkräfte stoppen Auto - und finden Kokain

Der Auftakt des Großeinsatzes erfolgte in Hamburg: Spezialkräfte aus Niedersachsen stoppten am Freitag im Stadtteil Neuenfelde ein Auto mit zwei mutmaßlichen Bandenmitgliedern auf Beschaffungsfahrt. Im Wagen fanden Beamte mehr als ein halbes Kilogramm Kokain.

Vier Wohnungen in Stade durchsucht

Im Anschluss durchsuchte die Polizei vier Wohnungen in Stade. Neben Drogen, darunter zwei Kilogramm Marihuana und 500 Gramm Kokain, wurden mehrere tausend Euro Bargeld, Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro sowie zwei hochwertige Autos sichergestellt. In den Gebäuden fanden die Beamten auch "szenetypisches Verpackungsmaterial", wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Ermittlungen laufen schon seit Monaten

Bereits seit März dieses Jahres ermitteln die Beamte demnach gegen insgesamt sieben Männer im Alter zwischen 23 und 46 Jahren. Der Gruppe könne unter anderem der Handel mit mehreren Kilogramm Kokain nachgewiesen werden, hieß es.

