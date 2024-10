Stand: 11.10.2024 17:25 Uhr Polizei Lüneburg warnt vor falschen Handwerkern

Im Landkreis Lüneburg ist Ende September ein Paar von falschen Handwerkern um 18.000 Euro betrogen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten die Senioren über eine Zeitungsannonce die beiden angeblichen Dachdecker kontaktiert und Dacharbeiten beauftragt. Die mutmaßlichen Betrüger hätten demnach am Dach auch Arbeiten "geringfügig ausgeführt", heißt es in einer Polizeimeldung. Nach der Übergabe von 18.000 Euro Bargeld seien die Arbeiten jedoch "wieder beendet" worden. Die Polizei vermutet, dass die falschen Handwerker aus dem Raum Stade kommen, die Ermittlungen laufen. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei ausdrücklich vor angeblichen Schnäppchen-Angeboten dubioser Handwerksfirmen, vor Wanderhandwerken und Gartenzaun-Geschäften.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min