Stand: 11.10.2024 15:22 Uhr Pferdemarkt im Alten Land erstmals ohne Pferde

Am Freitagvormittag hat der große Herbst- und Pferdemarkt in Horneburg (Landkreis Stade) eröffnet - allerdings nach 290 Jahren Tradition zum ersten Mal ohne Pferde. Die Veranstalter begründen diese Entscheidung mit dem Tierschutz. Es sei nicht mehr zeitgemäß, dass die Tiere stundenlang herumstehen müssten, bis ein potentieller Käufer auftauche. Ohnehin seien in den vergangenen Jahren nur noch wenige Pferde auf dem Markt verkauft worden. Damit Besucherinnen und Besucher nicht komplett auf die Vierbeiner verzichten müssen, hat ein örtlicher Reitstall einen Parcours aufgebaut, den Kinder mit Ponys absolvieren können. Auch der Stoppelmarkt in Vechtahatte in diesem Jahr keinen Pferde- und Viehmarkt.

